Путешествия 13 июня 2023, 01:57 Путешествия по России захотели сделать бесплатными для молодежи В Госдуме предложили ввести карту для бесплатного туризма по РФ для молодежи Freepik

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Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил создать карту «Прекрасная Россия» для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет для бесплатного туризма внутри страны. Об этом сообщил ТАСС.

Предложенная схема должна работать по аналогии «Пушкинской карты». По карте «Прекрасная Россия» действовала бы оплата за экскурсии, круизы, туры, билеты класса «эконом» на транспорт, различные гостиничные услуги и другие необходимые вещи для путешествий.

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«Обратился с этой инициативой в Минэкономразвития. <…> Предполагаю, что оптимальный ежегодный лимит средств на карте — около 30 тысяч рублей», — заявил Чернышов.

Вице-спикер подчеркнул, что важно сохранить «несгораемость» денег на счету на длительный срок, в отличие от системы «Пушкинской карты», где отложенные средства обнуляются по истечению года. В случае отказа от подобных лимитов молодым людям станет проще планировать будущее путешествие.

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