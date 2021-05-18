Названы самые популярные места для путешествий у молодежи

Молодые россияне выбирают места для отдыха спонтанно, бронируя поездки за одну-две недели. Решающим моментом является цена, чаще всего туристы выбирают Сочи, Санкт-Петербург, Мурманск и Северный Кавказ, рассказали «Вестнику АТОР» в компании «Алеан».

Туристы от 18 до 35 лет, как правило, отдыхают в одиночестве, парой без детей или с друзьями.

При бронировании молодежь активно использует мобильные устройства, ориентируясь на соцсети, сайты-отзовики и блогеров.

Кроме того, молодежь интересуется скидками, акциями, горящими турами, использует промокоды, а летать предпочитает самыми бюджетными рейсами.

Пляжный отдых в Сочи ежегодно выбирают около 40% молодых отдыхающих.

В Петербург едет каждый третий. Это прежде всего студенческие группы, индивидуальные туристы и семейные пары. В городе проводят длинные и обычные выходные, посещают концерты любимых групп.

Мурманск и другие города Русского Севера выбрали 10% клиентов турфирмы. В основном туда едут с января по март, когда в регионе длится полярная ночь.

Также молодежь любит горнолыжный курорт «Домбай» в Карачево-Черкесии, посещает Дагестан, Северную Осетию и Кавказские Минеральные Воды.