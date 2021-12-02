Названы самые дорогие направления путешествий на Новый год

Стали известны самые дешевые и дорогие направления, которые популярны у россиян на новогодние праздники. Дороже всего оказалась Шри-Ланка: перелет туда из Москвы обойдется в сумму от 65 тысяч рублей. Самые дешевые билеты — в Турцию, туда можно полететь за 19 тысяч рублей и больше.

На втором месте в рейтинге дешевых направлений — Венгрия, на третьем ОАЭ, затем следует Грузия. Билеты в эти страны обойдутся в сумму ниже 30 тысяч рублей, сообщили «Газете.Ru» в Aviasales.

Что касается поездок внутри России, то самые дешевые билеты на новогодние праздники — из Москвы в Санкт-Петербург. В северную столицу можно улететь за пять тысяч рублей. На втором месте Калининград с билетами из Москвы от восьми тысяч. Тройку лидеров замыкает Сочи — полет обойдется в 10 тысяч рублей и выше.

Самым популярным направлением для новогоднего отдыха у россиян стал Египет. Поездка туда обойдется в сумму от 41,5 тысячи рублей на человека. Причиной повышенного спроса стало недавнее открытие авиасообщения, которого многие очень ждали. До этого момента лидером среди россиян для отпусков и праздников оставалась Турция.