Путешествия 05 августа 2023, 13:45 Путешествие в долину лотосов. Федеральная пассажирская компания запустила новый туристический поезд Пресс-служба ФПК

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Новый туристический маршрут по железной дороге появился в России. Федеральная пассажирская компания запустила поезд «В долину лотосов», который доставит путешественников из Москвы в Астраханскую область.

Пассажиры нового туристического поезда смогут увидеть озеро Баскунчак и «растущую» гору Большое Богдо, а также насладиться удивительным природным явлением — цветущими лотосами в дельте Волги.

«Мы отправляем туристический поезд „В долину лотосов“. Его маршрут предусматривает остановки в поселке Верхний Баскунчак и Астрахани. Этот поезд собран из самых комфортабельных вагонов: купейные вагоны, вагоны СВ, вагоны люкс. И мы видим, что он, как и все туристические поезда, пользуется большим спросом», — отметил заместитель генерального директора АО «ФПК» Николай Абрамов.

Пресс-служба ФПК

Концепция туристического поезда проста: днем у пассажиров экскурсии, а вечером — отдых в комфортабельных вагонах. Поезд становится для путешественников отелем на колесах.

«Все вагоны оборудованы кондиционерами, также пассажирам предоставлены душевые модули. Есть купе для маломобильных пассажиров, оно расширено по площади. У пассажира выведен экран, чтобы он мог видеть температуру, занятость туалета», — рассказала начальник поезда «В долину лотосов» Ирина Тризно.

Пресс-служба ФПК Пресс-служба ФПК Пресс-служба ФПК Пресс-служба ФПК

Для туристов продумали специальное меню в вагоне-ресторане. Путешественников угощают жарехой с судаком и астраханским борщом с черносливом. Здесь же можно купить гастрономические сувениры.

Пассажирка поезда Галина Тихонова отметила, что сама не смогла бы организовать такой маршрут. Женщина пришла в восторг от возможности увидеть лотосы, поскольку увлекается цветами.

«Я заранее уже знаю, что это будет потрясающе! <…> Прокатиться среди лотосов, что еще надо на старости лет? Так что я предвкушаю», — поделилась эмоциями Галина.

Поездка на поезде «В долину лотосов» продлится четыре дня и четыре ночи. Пассажиры вернутся в Москву 8 августа.