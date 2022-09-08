Путешествие по «городам-призракам» стало популярным у туристов из разных стран | 360°

Путешествия 08 сентября 2022, 18:45 Поделиться Telegram

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Viber Путешествие по «городам-призракам» стало популярным у туристов из разных стран

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Эксперт Чен Мэйхуэй в беседе с изданием NVL заявил о том, что «города-призраки» становятся все более популярными среди туристов из разных стран. Он рассказал о существовании такого города на юго-западе Африки.

Город Колманскоп в Намибии основан около 140 лет назад. В те времена в городе была жизнь, там добывались алмазы и другие ископаемые. После обесценивания бриллиантов город был брошен и погребен в пустыне, написал «ПолитЭксперт».

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Компания «Де Бирс» построила в этом месте музей. Иногда город используют для съемок фильмов.

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Для посещения Колманскопа необходимо оформить специлаьный пропуск.

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