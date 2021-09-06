Путешественники рассказали, что им больше всего не нравится на российских курортах

Специалисты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» рассказали, что путешествующих россиян больше всего раздражает на отечественных курортах. В исследовании приняли участие 2133 человека. Об этом написала «Газета.ru».

Более 40% опрошенных заявили, что во время путешествий по России их раздражает плохое качество дорог. Про грязные туалеты в курортных местах заявили 18% респондентов. На третьем месте расположились коронавирусные ограничения, введенные по стране перед всплеском пандемии. Около 12% опрошенных граждан недовольны этими мерами.

Еще 7% указали на низкий уровень сервиса и на мусор, валяющийся около трасс. Менее 6% респондентов раздражает плохая инфраструктура туристических мест и большое количество туристов. Небольшая доля путешествующих, всего 2%, пожаловалась на качество еды и на недружелюбное отношение местных жителей.