Путешествия 14 декабря 2022, 03:01 Путешественники поделились опытом странствий по Арктике

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Арктика является местом притяжения многих туристов. Исследовать данные края мечтают как любители, так и профессионалы. В беседе с «Ямал-Медиа» путешественники со стажем поделились своим опытом нахождения в Заполярье.

Александр Еликов более 15 лет занимается автопутешествиями. За годы своей деятельности он успел поставить свыше десяти мировых рекордов в Заполярье. Например, он стал первым человеком, который доехал на автомобиле до самой северной точки Евразии.

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«Арктика гораздо ближе, чем вы думаете. На Ямал, в Салехард по зимникам я ездил на запорожце. Если ты хочешь путешествовать, ты должен сесть в свою машину и в первый день отпуска отправиться в путешествие», — отметил мужчина.

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Однако отдых в Арктике может быть опасными, отметил мотопутешественник Анатолий Чернявский. В одном из походов рядом с его палаткой прогуливался медведь. В таким ситуациях, отметил мужчина, можно лишь отдаться на волю судьбы.