Путешественники назвали любимые горнолыжные курорты России

Любители горных лыж назвали сочинские склоны любимыми. 33% россиян предпочитают отдыхать на курортах «Роза Хутор» и Красная Поляна.

Как сообщил RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий, большинство респондентов — 15% — любят кататься на горных лыжах на курорте «Роза Хутор». Красную Поляну назвали любимым местом отдыха 10% опрошенных.

23% путешественников ездят в Шерегеш (Кемеровская область). 10% отметили Домбай, 8% — Эльбрус, 6% — Архыз. Все эти курорты находятся в Карачаево-Черкесии.

2,6% россиян отдали предпочтение курорту Хибины в Мурманской области, а 1,6% — Абзакову в Башкирии. По 1% голосов у башкирских курортов Мраткино и озеро Банное. 4% горнолыжников предпочитают кататься за границей. Всего в опросе приняли участие 2,6 тысячи человек.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, что из-за пандемии коронавируса в новогодние планы сограждан входят в большей доле путешествия по стране. За границу на праздники в этом году отправится гораздо меньше россиян, чем обычно.