Путешествия 05 апреля 2023, 07:45 Путешественники из дружественных стран стали чаще ездить в Россию «Коммерсант»: путешественники из Китая, Турции и Ирана стали чаще ездить в Россию РИА «Новости»

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В России начался постепенный приток въездного туризма. Стали чаще приезжать путешественники из дружественных стран, в частности Китая, Ирана, Турции и Египта, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Отмечается, что позитивный тренд зафиксировали туроператоры и системы бронирования, однако приток довольно медленный и по итогам года вряд ли сравнится с допандемийными показателями.

После прошлогоднего провала во въездном туризме заявки от путешественников из Китая и Ирана, индивидуальных гостей из Ближнего Востока и Европы стали поступать ежедневно, рассказала изданию представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин добавил, что небольшой поток туристов наблюдается из всех 34 стран, с которыми РФ возобновила прямое авиасообщение.

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По данным Travelline, в январе–марте 2023 года иностранные туристы забронировали в Москве почти на 50% больше номеров, чем за аналогичный период прошлого года. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличился на 34,3%.

Согласно информации Ostrovok.ru, в марте текущего года интуристы совершили на портале в 2,2 раза больше бронирований в Москве и на 90% больше — в Санкт-Петербурге — на 90%. Брони делали гости из Белоруссии, Казахстана, Турции, Индии, ОАЭ и других стран.

Немаловажным фактором постепенного возобновления въездного потока стало налаживание авиасообщения с Китаем.