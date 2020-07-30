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    30 июля 2020, 12:08

    Путешественники дали советы, как получить авиабилет в бизнес-классе

    Алена Макаренко

    Получить авиабилеты в бизнес-класс можно без проблем. Секретом поделились большие любители путешествий. Советы туристов, опубликованные на портале Smarter Travel, собрало издание Daily Express.

    Лучше всего быть лояльным клиентом авиакомпании. Те, кто регулярно пользуется услугами одного и того же перевозчика, могут рассчитывать на получение разных бонусов. Помимо этого заядлые туристы рекомендуют оплачивать билеты кредитными картами. Благодаря этому можно накопить мили и потом поменять их на повышение класса места в самолете.

    Регистрацию на рейс путешественники советуют проходить за сутки.

    «У „ранних пташек“ есть больше шансов получить привилегии в полете, хотя обычно за это приходится доплачивать. По мере того, как идет регистрация, комфортных мест становится все меньше», — рассказали они.

    А еще можно заранее прибыть в аэропорт и не постесняться уточнить на стойке регистрации, есть ли в наличии билеты в бизнес-класс и сколько за них нужно доплатить. В таком случае важно заранее подумать о соответствующем внешнем виде. На привилегированные места никто не посадит человека в шортах и шлепанцах, отметило РИА ФАН.

    Кроме того, стоит мониторить выгодные предложения. В некоторых случаях приобретение билетов в бизнес-класс для семьи или двух человек выходит дешевле.

    Новости SMI.FM