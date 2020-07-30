Путешественники дали советы, как получить авиабилет в бизнес-классе

Лучше всего быть лояльным клиентом авиакомпании. Те, кто регулярно пользуется услугами одного и того же перевозчика, могут рассчитывать на получение разных бонусов. Помимо этого заядлые туристы рекомендуют оплачивать билеты кредитными картами. Благодаря этому можно накопить мили и потом поменять их на повышение класса места в самолете.

Регистрацию на рейс путешественники советуют проходить за сутки.

«У „ранних пташек“ есть больше шансов получить привилегии в полете, хотя обычно за это приходится доплачивать. По мере того, как идет регистрация, комфортных мест становится все меньше», — рассказали они.

А еще можно заранее прибыть в аэропорт и не постесняться уточнить на стойке регистрации, есть ли в наличии билеты в бизнес-класс и сколько за них нужно доплатить. В таком случае важно заранее подумать о соответствующем внешнем виде. На привилегированные места никто не посадит человека в шортах и шлепанцах, отметило РИА ФАН.

Кроме того, стоит мониторить выгодные предложения. В некоторых случаях приобретение билетов в бизнес-класс для семьи или двух человек выходит дешевле.