Путешественникам рассказали, как попасть наостров Билла Гейтса

Отдых на острове Мнемба в Танзании, который почти полностью принадлежит Биллу Гейтсу, назвали возможным даже для туристов с ограниченным бюджетом. Путешественникам посоветовали воспользоваться услугами рыбаков — масаев.

Мнемба расположен всего в двух километрах от Занзибара, напомнил сайт «О, море». Форма у острова треугольная, а сам он окружен рифом. Эта часть суши является занзибарским национальным заповедником.

Трансфер на остров организован с пляжа Muyuni на северо-востоке Занзибара. Из любой точки к побережью возят на такси, но можно воспользоваться и общественным транспортом. Тогда поездка выйдет в разы дешевле, но ехать придется «буквально в багажнике пикапа».

Мнемба находится под охраной, и непосредственно на него туристов не пускают. Полюбоваться красотой острова можно на экскурсии. Если покупать ее в отеле, то заплатить придется 70-80 долларов. Втрое дешевле она обойдется при обращении к масаям. Примерно за 26 долларов рыбаки «организуют все, что вы захотите».

Отлив открывает в 100 метрах от Мнембы песчаную косу. Именно там бюджетным туристам вполне реально отдохнуть — загорать, купаться и заниматься снорклингом. Еду на остров можно взять с собой. Напитки, фрукты и мороженое местные жители продают прямо на косе.

Из состоятельных знаменитостей на Мнембе отдыхают Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Майкл Дуглас и Марк Цукерберг. На острове есть один отель Mnemba Island Lodge. Средняя стоимость апартаментов в нем достигает 3000 долларов на двоих в сутки. Цена некоторых номеров достигает 25 тысяч долларов.