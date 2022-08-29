Путешественникам рассказали, что привезти из Республики Коми

Журналисты «ФедералПресс» выяснили, чем славится Республика Коми, и какие товары и сувениры можно привезти друзьям и родственникам после посещения данного региона.

В первую очередь, этот малонаселенный субъект России гордится изделиями из рогов оленя. Например, в салоне «Большая медведица», который находится в Сыктывкаре, путешественникам предлагают приобрести украшения из этого материала. Наибольшей популярностью пользуются брошки, браслеты, сережки и даже пуговицы.

Свитер с оленями станет приятный сюпризом для тех, кто любит комфорт и удобство. Компания «Югыд-арт», которая производит толстовки, свитера, подушки и шапки, работает в Коми с 2008 года. Там мастера трудятся вручную, используя узоры и орнаменты местных народов.

Также в регионе популярны пимы — национальная обувь финно-угорских народов и коренных народов Крайнего Севера. Производством таких ботинок, которые могут согреть даже при -50 градусах, занимается мастерская «Пимико».

ПСК «Оленевод» предлагает туристам попробовать полукопченые и сырокопченые колбасы из оленины. По словам экспертов, северный олень не подвержен заболеваниям, поэтому продукция является экологически чистой.