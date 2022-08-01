Путешественникам рассказали, что можно привезти из Мурманской области

Русский Север за последние год становится все более популярным среди путешественников. Журналисты «ФедералПресс» выяснили, какие товары и сувениры можно привезти друзьям и родным, путешествуя по Мурманской области.

Например, в качестве сувенира можно захватить с собой магнит. В Кольском Заполярье горняки добывают апатит, штаффелит и редкие виды полевого шпата. Все это может стать отличным сувениром, купленным во время путешествия.

Для тех, кто любит удобство в одежде, можно присмотреться к товарам бренда «Север». Данная компания наносит на свою продукцию запоминающиеся слоганы. Например, для друзей подойдут футболки со слоганами «Я пересек полярный круг» или «Север — Родина смелых». В таких футболках ходят даже местные жители.

Компания «ЭкоСевер» предлагает туристам большой выбор косметической продукции. В состав ее косметики входят морские водоросли, которые водолазы собирают вручную. Каменистое дно холодного моря делает водоросль чистой без песка, грязи и ракушек. Также водоросли можно употреблять в пищу. На сайте в разделе «продукты питания» продают фукус и ламинарию.

Морепродукты также являются отличительной особенностью Мурманской области. В качестве угощения можно привезти семгу, палтуса, крабов, гребешков и морских ежей. По словам местных жителей, за деликатесами лучше всего отправляться на рынок.