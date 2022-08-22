Путешественникам рассказали, что можно привезти из Калининградской области

В последнее время все большую популярность среди путешественников набирает отдых в Калининградской области. О том, что можно привезти в качестве сувенира из этого российского региона, написал «ФедералПресс».

В первую очередь туристам предлагают присмотреться к местным сладостям. Например, в регионе по особым технологиям изготавливают марципан. Это сладкое угощение прославило Восточную Пруссию еще в начале 19 века. В настоящий момент местная компания предлагает различные виды марципана — в темном и белом шоколаде.

Калининградская область известна своими рыбными консервами. Здесь производят консервы из кильки, скумбрии и сардинеллы. Отличным угощением станут шпроты и рыба холодного и горячего копчения. Также в Калининграде производят отличный коньяк, а на сыроварне можно купить легендарные сыры, сделанные по классическим рецептам.

Тем, кто предпочитает приобрести на память ценный сувенир, жители региона советуют купить изделия из янтаря.