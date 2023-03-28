Путешествия 28 марта 2023, 13:46 Путешественникам посоветовали снимать квартиру посуточно вместо аренды номера в отеле

Читать 360tv в

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин в разговоре с изданием «Известия» объяснил, почему снимать квартиру посуточно во время путешествий намного выгодней, чем бронировать номер в отеле.

Аналитики выяснили, что средняя стоимость посуточной аренды квартиры составляет от 2,5 тысячи до 3,4 тысячи рублей за ночь в зависимости от региона, а средняя стоимость ночи в отеле по России — 4,3 тысячи рублей.

Реклама

Эксперт напомнил, что в квартире имеется кухня, а также есть стиральная машина. В такое путешествие не нужно набирать с собой много вещей.

«Кроме того, в отеле в отличие от квартиры платные услуги прачечной — средняя стоимость по России за пользование бытовой техникой в отелях варьируется от 300 до 500 рублей», — добавил Кромочкин.

Кроме того, пользователи Сети перед поездкой смогут посмотреть, какие отзывы о квартире оставили прошлые жильцы.