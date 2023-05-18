Путешествия 18 мая 2023, 12:21 Путешественникам порекомендовали пользоваться услугами туроператоров для экономии на путевках Вице-президент РСТ Горин: из-за скидок отелей бывают специальные предложения

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с изаднием Lenta.ru порекомендовал путешественникам для экономии на путевках пользоваться услугами туроператоров.

По его словам, пакетные туры лучше всего бронировать за шесть месяцев до даты поездки. В этот период можно попасть на скидки в 40%.

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«В текущем же моменте рассчитывать на горящие предложения не приходится, но из-за скидок отелей и переизбытка авиационной перевозки бывают специальные предложения», — добавил эксперт.

Горин предупредил, что, покупая тур в пик сезона, следует учитывать, что цена на него будет завышена. Также цены повышаются во время бархатного сезона.