04 мая 2023, 18:18
Путешественникам назвали города в России с самыми живописными видами
Эксперты НИУ ВШЭ: Гороховец поражает обилием деревянных ярких домиков
Небольшой город Гороховец во Владимирской области удивит путешественников обилием деревянных ярких домиков с кружевными наличниками. Об этом РИА «Новости» рассказали эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Также они предложили туристам отправиться в Торжок — старейший населенный пункт России, расположенный в Тверской области. Там путешественники смогут окунуться в купеческую атмосферу XIX века, написала «Политика сегодня».
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По преданиям город Плес в Ивановской области сохранился практически таким же, каким видел его художник Исаак Левитан. В нем преобладают малоэтажные, разноцветные и деревянные домики.
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