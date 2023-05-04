Путешествия 04 мая 2023, 18:18 Путешественникам назвали города в России с самыми живописными видами Эксперты НИУ ВШЭ: Гороховец поражает обилием деревянных ярких домиков

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Небольшой город Гороховец во Владимирской области удивит путешественников обилием деревянных ярких домиков с кружевными наличниками. Об этом РИА «Новости» рассказали эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Также они предложили туристам отправиться в Торжок — старейший населенный пункт России, расположенный в Тверской области. Там путешественники смогут окунуться в купеческую атмосферу XIX века, написала «Политика сегодня».

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По преданиям город Плес в Ивановской области сохранился практически таким же, каким видел его художник Исаак Левитан. В нем преобладают малоэтажные, разноцветные и деревянные домики.