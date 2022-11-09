Путешественник Сухоруков из Нижнего Тагила отправится в масштабный поход | 360°

Путешествия 09 ноября 2022, 16:44 Путешественник Сухоруков из Нижнего Тагила отправится в масштабный поход Путешественник Сухоруков из Нижнего Тагила отправится в Гималаи на лошадях

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Путешественник из Нижнего Тагила Данил Сухоруков решил отправиться в масштабный поход. Он планирует добраться до Гималаев на лошадях. Сейчас мужчина прилетел в Санкт-Петербург для того, чтобы отдохнуть и спланировать свое путешествие. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

На счету мужчины не мало приключений. Ранее он добрался из деревни в Свердловской области Усть-Утки до Каспийского моря. Поход продлился 145 дней. Для передвижения он использовал специально сконструированный плавучий дом. Мужчина в одиночку смог преодолеть расстояние в 3 тысячи километров, гребя веслами. Трудностей добавляли погодные условия.

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«В плавучем доме было все необходимое, ничего лишнего. Только то, с чем можно было прожить такое количество времени на природе, проходить маршрут, готовить еду», — рассказал он.

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Новое путешествие начнется в Казахстане. Дальше маршрут проследует через Афганистан, Пакистан. Затем он доберется до Индии, где частично располагаются Гималаи.