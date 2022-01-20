Путешественник Ковалевский рассказал о кругосветном плавании членов Русского географического общества

Показ документального сериала «Мир глазами современных русских путешественников» о кругосветном плавании членов Русского географического общества на надувном парусном тримаране по следам кругосветных экспедиций русского флота в XIX веке начался на YouTube. Руководитель экспедиции, путешественник Юрий Ковалевский рассказал «Ридусу» об этом уникальном путешествии.

Идея экспедиции принадлежала капитану тримарана Станислава Березкина. За основу маршрута взяли плавание корабля Ивана Крузенштерна «Надежда» во время первой русской кругосветной экспедиции 1803–1806 годов.

Подготовка к экспедиции заняла около шести лет.

«Мы понимали, что нам хочется спортивного рекорда, и именно поэтому было выбрано экспериментальное судно, которое не имеет мировых аналогов. На надувном парусном тримаране кругосветное плавание еще никто не проходил», — рассказал Ковалевский.

Путешественники стартовали 1 июля в Санкт-Петербурге. На пути им встретились препятствия — штормы, бури и даже поломка судна. Тримаран прошел по Балтике и Северному морю, обогнул Европу и пересек Атлантику. После этого мачта судна получила повреждение во время шторма. Путешественники остановились в Бразилии, чтобы починить тримаран.

«Планировалось, что мы закончим поход летом 2023 года. Но океан оказался круче, плюс из-за COVID-19 у нас возникли задержки в портах, связанные с выполнением нашей программы. Поэтому график сдвинулся, мы закончим летом 2024 года», — поделился руководитель экспедиции.