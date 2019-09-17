Путешественник из Подмосковья пересек земной шар на уазике

Путешественник Александр Холодный проехал 80 тысяч километров вокруг земного шара на своей «буханке». Конечной точкой стал подмосковный Солнечногорск. Александр признается — любые чудеса мира можно найти и у нас. Из кругосветного путешествия мужчину встречала съемочная группа телеканала «360».

Оказывается, совсем необязательно тратить кучу денег на постройку автодома и отправляться за тысячи километров. Можно наслаждаться неописуемой красотой в Подмосковье.

Александра Холодного съемочная группа телеканала «360» встретила в Солнечногорске. Мужчина завершает свое кругосветное путешествие на всем известной буханке — детище ульяновского автомобильного завода.

«Была задача — проехать на типично русском автомобиле вокруг света. Самый типичный, узнаваемый, легендарный, харизматичный автомобиль — это, конечно, наша буханка. Я очень люблю путешествовать, очень люблю автомобили и очень люблю наше Подмосковье», — сказал Александр Холодный, путешественник.

Александр рассказал, что проехал проехали 61 страну и 80 тысяч километров по 4-м континентам земного шара. Два раза пересек экватор, и вот скоро будет российский последний этап, финишный.

Но Московская область не перестает удивлять даже опытного туриста. Здесь можно найти локации, построенные в стилистике абсолютно разных стран.

Источник фото: телеканал «360»

«Ну, напоминает, конечно, такую средневековую Европу. И что нравится мне здесь, так в России очень редко можно встретить такие места, где сделаны таки вот декорации. Похоже на декорации к фильму. Такой мини-Диснейленд. Виселица — это характерная примета средневековой Европы», — сказал Александр Холодный, путешественник.

Источник фото: телеканал «360»

После своей кругосветки у Александра есть идея — на территории Московской области организовать что-то наподобие музея путешествий. Это поможет привлечь интерес и иностранных туристов в регион, и, в том числе, жителям России что-то найти такое, что будет интересно посмотреть, где отдохнуть с детьми.

Несмотря на то, что Александр объехал практически весь земной шар, российским туристам он все же советует начать свои приключения с Подмосковья.

«Я призываю жителей России перестать возить деньги в Турцию, Египет и прочие подобные регионы, потому что концентрация удивительного, красивого у нас в России и, в частности, здесь, в Подмосковье — она просто зашкаливает. Поверьте, я проехал 120 стран, я знаю, о чем говорю», — сказал Александр Холодный, путешественник.

А самое главное, что до подобных мест можно добраться не только на машине, но и своим ходом.