Путешественник из Петербурга Пластков обойдет пешком 500 городов России | 360°

Путешествия 18 октября 2022, 19:12 Путешественник из Петербурга Пластков обойдет пешком 500 городов России

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Путешественник из Санкт-Петербурга Александр Пластков запланировал пеший поход в 500 городов России. Он уже посетил 150 из них, сообщил телеканал «Царьград».

Пластков уточнил, что между населенными пунктами передвигается пешком, а в самих городах ездит на общественном транспорте.

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«Сегодня я ночевал в городе. Бывает, я ночую между городами, там уже просыпаешься под березкой на листве и варишь себе кофе с утра», — рассказал он.

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Пластков добавил, что осенью путешествовать особенно удобно, так как опавшие листья вполне способны заменить матрас. Спальником в длительных походах пользоваться неудобно, заключил он.