Путешественник из Омска рассказал, как ему удалось пересечь Байкал пешком за 15 дней

Путешественнику из Омска Сергею Лебединскому удалось пешком преодолеть Байкал вдоль с севера на юг всего за 15 дней. О том, как проходил путь, сибиряк рассказал сайту kp.ru.

«Преодолеть Байкал пешком я мечтал давно. Ведь он невероятно красивый, особенно зимой. Его вытянутая форма похожа на большую замерзшую тропу», — сказал путешественник.

Для своего похода Сергей готовился основательно: он закупился крупами, мясными и рыбными консервами, колбасами, сыром и салом. Чтобы готовить еду, взял газовую горелку, а чтобы не замерзнуть в 20-градусный мороз, заготовил палатку, спальный мешок и теплую зимнюю одежду. Всю утварь Сергей поместил на сани, которые катил за собой.

Преодолеть путь в 650 километров путешественнику из Омска удалось за 15 дней. Сергей вспоминает, что шагал прямо по льду в двух-трех километрах от берега. В день проходил по 30-50 километров, 10-12 часов пути.

«Можно сказать прогулочный шаг, так люди гуляют по набережной. Останавливался, делал удивительно красивые фотографии пейзажей. В центральной части Байкала, где развит туризм, выходил на берег, общался с жителями и другими туристами. Беседовал о быте, они рассказывали новости. Люди оказались очень открытые и дружелюбные. Особенно понравился остров Ольхон», — сообщил сибиряк.

В заключениие он отметил, что в таких экспедициях можно проверить не только физическое состояние организма, но и психологический настрой и морально-волевые качества. Байкал, по его словам, очень мощное место.