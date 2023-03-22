Путешествия 22 марта 2023, 00:00 Путешественник Федор Конюхов решил отправиться в рекордный перелет на воздушном шаре

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Советский и российский путешественник Федор Конюхов планирует совершить рекордный перелет на тепловом воздушном шаре «ФосАгро». Он планирует продержаться в воздухе свыше 60 часов. Об этом сообщило «РИА Новости».

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Старт полета произойдет в Кировске. Информации о дате полета пока не поступало. Ее определят, исходя из прогноза погоды. Предположительная скорость полета составит 40–50 километров в час на высоте до пяти тысяч метров, написал «Ридус».