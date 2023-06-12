Путешествия 12 июня 2023, 22:53 «Пусть лопнут от жадности». Турции предрекли лето с пустыми пляжами Российские туристы отказываются от отдыха в Турции из-за завышенных цен Freepik

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Российские туристы отказываются от отдыха в Турции из-за завышенных цен, Анталья и другие курорты рискуют остаться с полупустыми отелями на летний сезон. Об этом на YouTube-канале рассказала блогер Екатерина, проживающая в Сиде.

По словам блогера, мнения экспертов по поводу стоимости туров в Турцию разделились. Одни советуют подождать больших скидок, которые непременно будут. Другие считают, что отдых в Турции вряд ли станет дешевле. Предпосылки к этому — дешевеющая лира и сообщения о полной загрузке хороших отелей.

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«Сейчас мы с вами наблюдаем такие разные мнения экспертов только из-за того, что никто не может предугадать наверняка, как будет развиваться ситуация и спрогнозировать цены», — заявила Екатерина.

В комментариях россияне высказали свое резко негативное мнение из-за цен на отдых в Турции.

«Жадность авиакомпаний и турецких отельеров зашкаливает. Пусть лопнут от жадности», — написал Aleksandr S.

«Если вы следите за курсом лиры, то должны понимать, что никакого понижения не будет. Верить, что туры подешевеют, когда все дорожает, очень наивно», — отметил другой комментатор.

Отмечают также, что турки намеренно выставляют для россиян более высокие ценники, чем для европейцев. Многие считают, что отельеры блефуют, сообщая о полной загрузке. Пляжи Антальи пустуют, самолеты из Кемера летят полупустые.