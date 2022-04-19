Психолог Надежда Акимова дала советы по планированию отпуска

Чтобы отпуск принес только положительные эмоции, к нему следует грамотно подготовиться и продумать детали. Несколько советов в разговоре с РИА ФАН дала психолог Надежда Акимова.

Откладывать деньги на путешествие лучше начать заранее, причем делать это с запасом, чтобы средств хватило на спонтанные развлечения и неожиданные ситуации.

«И лучше это делать в той валюте, которой вы будете расплачиваться во время путешествия. Благодаря этому у вас будет меньший соблазн потратить отложенные деньги на путешествие», — отметила Акимова.

Она добавила, что сэкономить обычно помогает ранняя покупка билетов и бронирование жилья.

Планировать отпуск лучше с учетом своих индивидуальных особенностей. Это касается не только вида отдыха — кому-то по душе будет активный туризм, а кому-то «пляжный» — но и количества дней, проведенных в путешествии. Например, если вы знаете, что вам трудно адаптироваться к новой среде, лучше заложить на это пару лишних дней.