Психолог Коржаева дала советы, как избежать конфликтов на отдыхе за границей

Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала, какой модели поведения стоит придерживаться, чтобы не провоцировать конфликты во время отдыха в других странах. Об этом она сообщила Life.

Как отметила эксперт, в местах, где возникают конфликты на фоне национальности, лучше не говорить иностранцам о том, откуда вы родом, а также стараться разговаривать на иностранном языке.

В том случае, если конфликт все же возник, лучше всего его решать с участием третьих лиц.

«Не рассказывайте, кто и что должен делать, постарайтесь ретироваться, если не получается нейтрализовать конфликт. Не принимайте это за измену или предательство. Умные люди не будут набрасываться и конфликтовать», — процитировал сайт kp.ru слова психолога.

Коржаева добавила, что к решению конфликта можно привлечь персонал отеля, администрацию или полицию.