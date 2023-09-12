Путешествия 12 сентября 2023, 12:35 Психолог Карнаух посоветовал брать отпуск в конце года, чтобы дать себе отдых

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При планировании отпуска лучше оставлять немного дней на конец года. Об этом «ФедералПресс» рассказал клинический психолог Иван Карнаух.

По его словам, к концу года накапливается большое количество усталости, и психике требуется отдых. Но его нужно тщательно спланировать. Ленивое лежание на пляже или спонтанная сумбурная поездка не сработают. Нужно продумать в меру активное приключение, которое даст легкий стресс, приводя психику в тонус.

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«В результате создается ощущение наполненности, чувство „сытости“, когда всего достаточно. Именно получение таких ощущений и делает отдых идеальным», — подчеркнул психолог.

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