Путешествия 19 декабря 2023, 19:06 Психолог Беннет: чтобы путешествие прошло спокойно, важно заранее составить план подготовки

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Для того, чтобы путешествие прошло без нервов и без спешки, важно заранее продумать план подготовки и составить список того, что нужно взять с собой. Об этом изданию Pravda.Ru сообщила эксперт по вопросам психологии Ирина Беннет.

Специалист указала на важность составления плана и списка не в один день. Все шаги она порекомендовала делать поэтапно.

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«В какой-то день составить список, в какой-то день начнет что-то делать, что-то собирать. У нас есть такая функция мозга, что мы одновременно в голове можем держать семь плюс-минус две какие-то позиции», — добавила Беннет.

Стресс сильно минимизируется, если выполнить намеченные дела за несколько недель до поездки.