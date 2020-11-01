Проживание в отелях Турции обложили налогом

Изначально налог должны были взимать с туристов с 1 апреля 2020 года. Но из-за пандемии количество гостей в страну сильно сократилось.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что для поддержки туристического бизнеса этот этот вид налогообложение откладывается. Как закон будет действовать в нынешних условиях пока неизвестно.

Представитель Ассоциации туроператоров Турции заявил, что в парламенте уже предложили ввести новую отсрочку.

«Мы полагаем, что решение будет принято. Государство не сможет получить деньги ни от туроператоров, ни от турагентств, ни от отелей, ни от туристов», — заявил представитель отрасли.

Ранее глава федерации отельеров Турции Осман Айык предупредил о росте цен на номера, если закон начнет действовать. Он отметил, что гостиничный бизнес уже критиковал эту инициативу.