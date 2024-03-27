Путешествия 27 марта 2024, 12:28 Пропавший во время кругосветки яхтсмен из России подал сигнал Яхтсмен Виталий Елагин вышел на связь через неделю после исчезновения около Чили Unsplash

Читать 360tv в

Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин вышел на связь. Он пропал неделю назад во время кругосветного путешествия. Жена спортсмена Юлия сообщила об этом в Telegram-канале «Дочь Ветра в Океане».

Представитель судна из Аргентины написал ей ночью 27 марта. Виталий Елагин вышел с моряками на связь и передал свои координаты.

Реклама

«Нашелся! <…> По словам этого судна, ими получено по радиосвязи сообщение связаться со мной и сообщить его координаты. Сейчас береговая команда решает, какие предпринять действия», — заявила супруга.

Путешественник оказался недалеко от Рио-Гальегоса, административного центра аргентинской провинции Санта-Крус в Патагонии. Он потерял связь с береговой командой 19 марта, находясь рядом с мысом Горн в Чили с поврежденными парусами. На поиски яхты «Дочь Ветра» направили авиацию, другие суда и береговую охрану Чили. Соратники путешественника запросили у Роскосмоса спутниковые и радарные снимки.

Кругосветное путешествие стартовало 1 октября 2023 года, сообщили «Известия». Виталий Елагин планировал пройти маршрут без остановок.