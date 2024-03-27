27 марта 2024, 12:28
Пропавший во время кругосветки яхтсмен из России подал сигнал
Яхтсмен Виталий Елагин вышел на связь через неделю после исчезновения около Чили
Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин вышел на связь. Он пропал неделю назад во время кругосветного путешествия. Жена спортсмена Юлия сообщила об этом в Telegram-канале «Дочь Ветра в Океане».
Представитель судна из Аргентины написал ей ночью 27 марта. Виталий Елагин вышел с моряками на связь и передал свои координаты.
Реклама
«Нашелся! <…> По словам этого судна, ими получено по радиосвязи сообщение связаться со мной и сообщить его координаты. Сейчас береговая команда решает, какие предпринять действия», — заявила супруга.
Путешественник оказался недалеко от Рио-Гальегоса, административного центра аргентинской провинции Санта-Крус в Патагонии. Он потерял связь с береговой командой 19 марта, находясь рядом с мысом Горн в Чили с поврежденными парусами. На поиски яхты «Дочь Ветра» направили авиацию, другие суда и береговую охрану Чили. Соратники путешественника запросили у Роскосмоса спутниковые и радарные снимки.
Кругосветное путешествие стартовало 1 октября 2023 года, сообщили «Известия». Виталий Елагин планировал пройти маршрут без остановок.
Спортсмены
Туризм
Реклама
Реклама