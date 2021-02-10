Программу «Образовательный туризм» предложили разработать в РФ

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выдвинул идею создать федеральную программу «Образовательный туризм». Она будет призвана популяризовать нашу страну за рубежом и привлекать студентов. Об этом сообщил сайт RТ со ссылкой на письмо к руководителю Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой.

Кудж отметил, что молодежный сектор развивается крайне активно в сфере туризма. При этом образовательная ниша включена в классификацию, принятую Всемирной туристской организацией. По словам специалиста, младшее поколение путешествует с целью изучения иностранного языка и новых знакомств.

Россия находится на шестой позиции по численности обучающихся иностранцев. Однако в нашем законодательстве нет понятия «образовательный туризм». Ректор РТУ МИРЭА заявил о необходимости включить предложенную им программу в разрабатываемый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».