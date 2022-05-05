Программу детского кешбэка предложили сделать постоянной

Депутат Госдумы РФ Инна Святенко поддержала инициативу сделать программу детского кешбэка круглогодичной. С такой рекомендацией правительству РФ 27 апреля выступил президиум Совета законодателей. По мнению депутата, вопрос доступного отдыха ребенка — один из приоритетных для миллионов российских семей, а программа поможет его решить. Об этом она рассказала «Парламентской газете».

«Воспользовавшись программой возмещения части расходов, многодетная семья может отправить в лагерь не одного ребенка, а нескольких. Можно оплачивать любое количество смен и получить возврат неограниченное количество раз. Уверена, что эту программу следует сделать постоянной. Если она будет действовать на регулярной основе, удастся увеличить количество семей, отправляющих детей в лагеря, где они оздоравливаются, развивают свои творческие способности», — сказала Святенко.

Она также отметила, что при организации детского отдыха существуют определенные проблемы. В частности, это проблемы с транспортом, усложняющие или полностью блокирующие поездку ребенка в лагерь. Например, могут увеличить стоимость билета, отменить рейс, изменить маршрут. Чтоб их решить, нужно увеличить число организаций отдыха и оздоровления в регионах.

«Мы предлагаем уже в 2023 году приступить к строительству палаточных и быстровозводимых лагерей и кемпингов. Тогда уже следующим летом в регионах откроют дополнительные места для отдыха и оздоровления детей», — рассказала депутат.

Программа детского туристического кешбэка была запущена в 2021 году. Новый этап стартовал 31 марта текущего года и продлится до 31 августа. В рамках этой программы при покупке путевки в лагерь на сайте Мирпутешествий.рф, можно вернуть до 50% ее стоимости. При этом сумма возврата не сможет превысить 20 тысяч рублей.

К настоящему времени родители приобрели уже порядка 208 тысяч туров, получив от государства возврат на общую сумму около трех миллиардов рублей. Ожидается, что в этом году более 450 тысяч детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях со скидкой в 50%.