Путешествия 30 июня 2023, 17:28 Продолжительность безвизового пребывания во Вьетнаме увеличат для россиян

Читать 360tv в

Россияне смогут находиться во Вьетнаме без визы на срок от 15 до 45 дней. Такое решение приняли местные власти. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Asian News.

Изменения относятся к ряду стан, среди которых Россия и Белорусь. Новая мера начнет действовать с 15 августа.

Реклама

Также будет увеличен срок действия туристических электронных виз с 30 до 90 дней. Таким образом власти пытаются привлечь в страну иностранных туристов.