Продажу туров с кешбэком возобновили в России

Россияне снова могут воспользоваться программами туристического и детского кешбэка. О возобновлении продаж таких путевок сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Основной туристический кешбэк стартует 15 марта. Покупать поездки можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие — с момента покупки и до 1 июля. То есть период поездок составит более трех месяцев, включая июнь», — заявили на сайте Федерального агентства по туризму.

Условия программы остались прежними. Для участия необходимо оплатить путевку в любой регион России картой «Мир». Длительность поездки должна составлять не менее двух ночей. Деньги за тур автоматически вернутся на карту. Речь идет о 20% от стоимости поездки. Максимально можно получить 20 тысяч рублей.

Продажи путевок по программе детского кешбэка стартуют в ночь на 31 марта. Отправить ребенка в детский лагерь можно будет в течение всего лета начиная с 1 мая. Родители смогут вернуть 50% оплаченной суммы, но максимум 20 тысяч рублей. Многодетные семьи могут получить 50% от стоимости каждой купленной путевки.