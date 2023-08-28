Путешествия 28 августа 2023, 17:36 Продажу безалкогольных туров «все включено» в Турцию опровергли АТА опроверг продажу безалкогольных туров «все включено» в Турцию Unsplash

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Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян опроверг информацию о старте продаж туристических туров в Турцию в формате «все включено», но без алкоголя. Его слова привел РЕН ТВ.

«Ничего такого не было, это неподтвержденная информация», — заявил он.

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Ранее на сайте Ассоциации туроператоров России появилась информация, что некоторые отечественные туристические операторы начали предлагать приобрести путевку в Турцию по системе «все включено», но без алкоголя в ассортименте.

Турэксперт Александр Осауленко объяснял «360», что подобные инициативы уже выдвигали ранее, однако далеко они не пошли. По его словам, в результате туроператоры находили способы снижать себестоимость путевки, не убирая алкогольную продукцию из ассортимента.

В конце августа туры в Турцию серьезно подешевели. Например, забронировать номер на двоих в трехзвездочном отеле в Кемере можно за 60 тысяч рублей, что на 61% дешевле, чем в среднем по сезону.