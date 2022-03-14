Продажи зарубежных туров в России упали в 25 раз

В России в десятки раз сократилось бронирование зарубежных туров. Среди единичных востребованных направлений — Абхазия, Армения и Турция. Зато продажи вакциных туров просели не столь драматично — всего в семь раз. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры.

О колоссальном падении спроса рассказали сразу несколько крупных туроператоров. В пресс-службе «Интуриста» сообщили о сокращении объема бронирования в 25 раз. Anex Tour остановил реализацию заграничных поездок. Ранее о том же самом объявили Coral Travel и Sunmar. В Tez Tour отказались от комментариев.

«В основном сейчас бронируют туры по ближнемагистральным массовым направлениям, где сохранена авиаперевозка. Это Абхазия, Армения, Турция. Бронирование вакцинных туров в Стамбул у нас не прекратилось, но спрос упал по понятным причинам — летать не на чем», — рассказали в «Интуристе».

При этом стал расти спрос на путешествия внутри России.

«В последние два дня наблюдаем устойчивый рост количества бронирований туров по РФ. Самые популярные направления — Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Калининград», — рассказали в «Интуристе».

В компании подчеркнули, что Крым в топ бронирований в настоящее время не входит.

Продажи вакцинных туров за границу просели «только» в семь раз. Как рассказали в компании «Русский экспресс», до 24 февраля продавалось порядка туров за прививкой от COVID-19 в день, теперь такое количество продается за неделю. При этом сам по себе интерес растет. От покупки россиян удерживает отсутствие или очень значительное подорожание авиаперевозки.