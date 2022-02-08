Продажи путевок на майские праздники в России выросли в 20 раз

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, объем бронирования туров на майские праздники в России вырос в 10-20 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные крупнейших агрегаторов.

Наибольшим спросом у россиян пользуется Турция — туда куплено около половины всех туров. На втором месте идет Египет с долей 10% от всех проданных путевок. В 8% случаев граждане выбирают путешествия по России.

В среднем, стоимость туров на майские праздники в сравнении с прошлым годом выросла на 20-30%.

Средняя стоимость тура в Турцию на майские праздники на человека в настоящее время составляет порядка 471 евро (около 40 тысяч рублей), по России — 21 177 рублей, в Египет — 757 долларов (57 тысяч рублей). Желающие слетать в Доминикану должны быть готовы отдать 1449 долларов (109 тысяч рублей), а в Мексику — 1779 долларов (134 тысячи рублей).

Эксперты полагают, что россияне готовы больше путешествовать, поскольку значительная часть из них переболела ковидом или вакцинировалась, поэтому люди не боятся нового штамма.