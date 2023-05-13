Путешествия 13 мая 2023, 10:04 Продажа туров на лето выросла в России в два раза «Коммерсант» узнал о двукратном росте продаж туров на лето в России по всем направлениям РИА «Новости»

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Жители России готовы добираться за границу любыми рейсами. Продажи организованных туров на лето выросли в два раза. Об этом сообщил «Коммерсант».

«Продажи организованных туров <…> увеличились в полтора-два раза, несмотря на рост среднего чека на 30%», — указали в статье.

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В числе самых популярных зарубежных направлений для путешествий остаются Турция, Египет и ОАЭ. Активность путешественников стимулировало расширение полетных программ и появление стыковочных рейсов.

Росту спроса не помешало увеличение средней стоимости брони тура за границу на 31,4%, а внутреннего — на 30,4%.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева объяснила рост продаж низкой базой прошлого года и открытием новых направлений для путешествий.

Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев посоветовал туристам летать с пересадками, чтобы сэкономить.