Продажа детских путевок с туристическим кешбэком стартовала в России

Программа детского туристического кешбэка стартовала в России. Она продлится до 31 августа. Сообщение об этом появилось на официальном сайте программы Ростуризма.

Для того, чтобы получить обратно до 50% стоимости путевки, нужно совершить покупку картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Максимальная сумма возврата не может быть больше 20 тысяч рублей за одну оплату.

Еще одно условие: кешбэк будет начисляться за те путевки, которые были оплачены с 25 мая по 31 августа. Но отдых в детском лагере при этом может длиться до 15 сентября 2021 года включительно.

Те, кто приобрел путевки до старта программы, с 15 июня смогут сделать заявку на возмещение на сайте «Госуслуги».

Программу общего туристического кешбэка запустили в конце лета прошлого года. Такую же программу для детского отдыха предложил ввести президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. На эти цели выделили около пяти миллиардов рублей. Планируется, что ей смогут воспользоваться родители более 350 тысяч школьников.