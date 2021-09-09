Ростуризм предупредил об окончании продаж туров с кешбэком

В России завершили продажу туров и проживания в отелях с кешбэком. Текущее окно продаж закроют в ночь с четверга на пятницу 10 сентября, в 01:00 по московскому времени.

С начала года программой воспользовались свыше 1,6 миллиона россиян, привели предварительные данные в пресс-службе Ростуризма.

Жители РФ суммарно приобрели туров и проживание в отелях с кешбэком более чем на 34 миллиарда рублей. Назад туристам вернулось порядка 6,7 миллиарда.

«Средства возвращаются на карты платежной системы „Мир“, которая выступает технологическим партнером программы», — уточнили в Ростуризме.

Наибольшей популярностью пользовались поездки в Краснодарский край, в Крым и на Ставрополье. Спрос был и на оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень и другие регионы, а также культурно-познавательные поездки в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

До конца года Ростуризм планирует запустить продажи туров по программе кешбэка на зимний сезон.