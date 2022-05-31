Пробный тур на ретропоезде состоялся в Нижнем Новгороде

Туры на ретропоездах могут запустить из Нижнего Новгорода в Семенов. Об этом сообщило издание Newsroom24 со ссылкой на гендиректора «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании» Анатолия Кузнецова.

По данным телеканал «Царьград», пробную поездку с таким маршрутом сделали для журналистов 27 мая. В процессе они посетили предприятие «Хохломская роспись».

Ретро-туры выходного дня стали популярными в России. В них уже побывали более 4000 человек.