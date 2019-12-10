  • Проблемы российского туризма и варианты их решения назвали в АТОР

    10 декабря 2019, 21:21

    Александр Кушак

    Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что когда «откроют» Египет, поток российских туристов может перераспределиться. Правда, пока непонятно, когда это может произойти, сообщило РИА ФАН.

    Глава АТОР рассказала, почему в Турции за последние годы наблюдаются скачки цен. По словам эксперта, в этом нет ничего удивительного — сначала, после возобновления авиасообщения между нашими странами, турки снизили цену, чтобы вернуть поток туристов. Однако, со временем, когда показатели стали приближаться к тем, что были до событий четырехлетней давности, цены вернулись на прежний уровень.

    «Когда стало понятно, что поток достаточно быстро восстановился, к следующему сезону турки цены тут же подняли — до того уровня, который позволял бы нормально зарабатывать. Когда же стало понятно, что, например, во второй половине июля и в августе ожидается „недозагруз“, цены снова начали снижаться, и появилось большое количество спецпредложений», — рассказала Ломидзе.

    Она добавила, что благодаря таким «спецпредложениям» в этом году был установлен новый рекорд по числу отдохнувших в Турции россиян — более шести миллионов. Причем наряду с Анталией популярностью стал пользоваться и Стамбул. Туда, кстати, сохраняется спрос и на новогодние праздники. Хотя, по словам главы АТОР, зимой лидируют страны с по-настоящему жарким климатом.

    «На первом месте — Таиланд. А также Объединенные Арабские Эмираты, Куба и Доминиканская Республика. Если брать самые популярные — по количеству запросов, по объему продаж, все направления — только пляжные! Европейские горнолыжные направления — в организованном сегменте, подчеркиваю, в туроператорском — по количеству в этом году даже в десятку не вошли. Если есть возможность дней десять провести где-то на море, на курорте, то люди делают свой выбор», — заявила эксперт.

    Также Ломидзе добавила, что когда россиянам вернут возможность отдыхать в Египте, туристический поток перераспределится. Это обусловлено дешевизной предложений и жарким климатом. Правда, когда это случится — пока не известно.

    «Буквально на днях стало известно, что в декабре очередная инспекция поедет туда еще раз. Это значит — есть какие-то вопросы со стороны Минтранса России, вероятно. Так что, соответственно, непонятно, когда откроют Египет», — сказала Ломидзе.

    Рассказала глава АТОР и про отдых в России. Ожидаемо лидером у иностранцев считается Санкт-Петербург. На втором месте — города «Золотого кольца». Также эксперт отметила интерес к Калининграду.

    Что касается вопроса о банкротстве туроператоров, директор АТОР проблемы не увидела. Она рассказала, что когда был критический пик, от таких компаний пострадали около 24 тысяч человек. Цифра огромная, но в масштабах рынка — это не проблема, так как в общей сложности за год проходит примерно 10 миллионов туристов. И сейчас, несмотря на популярность самостоятельных поездок, поток желающих отдохнуть с помощью туроператоров не иссякает. Обусловлено это тем, что зачастую отдыхать самостоятельно — дороже. Да и в случае возникновения каких-либо проблем турист не останется с ними один на один. Что же касается виз, то эксперт считает, что ждать, что Европа в ближайшее время отменит Шенген — не стоит. По ее словам в нынешней ситуации самым правильным шагом с нашей стороны могут быть электронные визы для всех.