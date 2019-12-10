Проблемы российского туризма и варианты их решения назвали в АТОР

Глава АТОР рассказала, почему в Турции за последние годы наблюдаются скачки цен. По словам эксперта, в этом нет ничего удивительного — сначала, после возобновления авиасообщения между нашими странами, турки снизили цену, чтобы вернуть поток туристов. Однако, со временем, когда показатели стали приближаться к тем, что были до событий четырехлетней давности, цены вернулись на прежний уровень.

«Когда стало понятно, что поток достаточно быстро восстановился, к следующему сезону турки цены тут же подняли — до того уровня, который позволял бы нормально зарабатывать. Когда же стало понятно, что, например, во второй половине июля и в августе ожидается „недозагруз“, цены снова начали снижаться, и появилось большое количество спецпредложений», — рассказала Ломидзе.

Она добавила, что благодаря таким «спецпредложениям» в этом году был установлен новый рекорд по числу отдохнувших в Турции россиян — более шести миллионов. Причем наряду с Анталией популярностью стал пользоваться и Стамбул. Туда, кстати, сохраняется спрос и на новогодние праздники. Хотя, по словам главы АТОР, зимой лидируют страны с по-настоящему жарким климатом.

«На первом месте — Таиланд. А также Объединенные Арабские Эмираты, Куба и Доминиканская Республика. Если брать самые популярные — по количеству запросов, по объему продаж, все направления — только пляжные! Европейские горнолыжные направления — в организованном сегменте, подчеркиваю, в туроператорском — по количеству в этом году даже в десятку не вошли. Если есть возможность дней десять провести где-то на море, на курорте, то люди делают свой выбор», — заявила эксперт.

Также Ломидзе добавила, что когда россиянам вернут возможность отдыхать в Египте, туристический поток перераспределится. Это обусловлено дешевизной предложений и жарким климатом. Правда, когда это случится — пока не известно.

«Буквально на днях стало известно, что в декабре очередная инспекция поедет туда еще раз. Это значит — есть какие-то вопросы со стороны Минтранса России, вероятно. Так что, соответственно, непонятно, когда откроют Египет», — сказала Ломидзе.

Рассказала глава АТОР и про отдых в России. Ожидаемо лидером у иностранцев считается Санкт-Петербург. На втором месте — города «Золотого кольца». Также эксперт отметила интерес к Калининграду.

Что касается вопроса о банкротстве туроператоров, директор АТОР проблемы не увидела. Она рассказала, что когда был критический пик, от таких компаний пострадали около 24 тысяч человек. Цифра огромная, но в масштабах рынка — это не проблема, так как в общей сложности за год проходит примерно 10 миллионов туристов. И сейчас, несмотря на популярность самостоятельных поездок, поток желающих отдохнуть с помощью туроператоров не иссякает. Обусловлено это тем, что зачастую отдыхать самостоятельно — дороже. Да и в случае возникновения каких-либо проблем турист не останется с ними один на один. Что же касается виз, то эксперт считает, что ждать, что Европа в ближайшее время отменит Шенген — не стоит. По ее словам в нынешней ситуации самым правильным шагом с нашей стороны могут быть электронные визы для всех.