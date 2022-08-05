Прямые рейсы из России в Эфиопию запустят 23 августа

Прямое авиасообщение между Россией и Эфиопией возобновят 23 августа. Самолеты с туристами будут летать до трех раз в неделю, сообщил РИА «Новости» посол Алемайеху Тегену.

«С 23 августа возобновляется авиасообщение, будет три рейса в неделю», — сказал он.

Регулярные перелеты в Аддис-Абебу организует авиакомпания Ethiopian Airlines. Бронь билетов на сайте пока недоступна. Пассажирское авиасообщение приостанавливали на время пандемии. Самолеты перевозили только товары.

Эфиопия находится на востоке Африки. У туристов кроме столицы страны популярны Аксум, Лалибэла и Гондэр.

В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился в страны Африки. Поездка началась с Египта, в столицу Эфиопии он прибыл 27 июля. Министр обсудил с руководством страны международную и региональную повестку, сотрудничество, а также встретился с представителями Африканского союза. Госдеп США раскритиковал этот визит, назвав попыткой предотвратить изоляцию.