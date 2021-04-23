Прямые авиарейсы в Минск, Ларнаку и Ереван начнутся из Челябинска в мае

Сразу несколько авиакомпаний смогут летать из аэропорта «Курчатов». Об этом рассказал «Царьград».

Прямое авиасообщение в Челябинске откроется с Кипром, Беларусью и Арменией. Разрешение на полет дали «Уральским авиалиниям».

Авиакомпания «Северный ветер» намеревается 7 раз в неделю между Челябинском и Минском, одобрение перевозчиком уже получено. Лоукостер же Победа запустит 7 рейсов на Кипр.

Международное сообщение аэропорта «Курчатов» планируется открыть с 1 мая.