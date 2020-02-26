26 февраля 2020, 14:29
Прямые авиаперелеты в Софию вновь появятся в Санкт-Петербурге
С 18 апреля этого года в Санкт-Петербурге появятся прямые рейсы до Софии. Перевозками займется болгарская авиакомпания Bulgaria Air. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского аэропорта Пулково.
Авиаперелеты между Санкт-Петербургом и Софией прекратились весной 2014 года. Теперь их решили возобновить до 24 октября 2020 года. Туристы смогут отправиться в болгарский город в среду или субботу на Airbus A319.
Ранее туристы, застрявшие в Болгарии из-за поломки самолета, вылетели в Россию. Рейс задерживали более 24 часов.