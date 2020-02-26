Прямые авиаперелеты в Софию вновь появятся в Санкт-Петербурге

Авиаперелеты между Санкт-Петербургом и Софией прекратились весной 2014 года. Теперь их решили возобновить до 24 октября 2020 года. Туристы смогут отправиться в болгарский город в среду или субботу на Airbus A319.

Ранее туристы, застрявшие в Болгарии из-за поломки самолета, вылетели в Россию. Рейс задерживали более 24 часов.