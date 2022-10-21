Прямой перелет в Египет станет доступным для петербуржцев с 1 ноября | 360°

21 октября 2022, 11:41
Прямой перелет в Египет станет доступным для петербуржцев с 1 ноября
С 1 ноября между Санкт-Петербургом и египетским курортом Шарм-эш-Шейх начнет курсировать прямой авиарейс. Его будет выполнять компания AlMasria Universal Airlines, написала Neva.Today.
Самолеты Airbus A320 будут летать по вторникам и субботам. Их вместимость составит 175 человек, сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта Пулково.
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Билеты можно будет приобрести в составе авиатура у компании «Библио-Глобус».
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