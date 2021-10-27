Руководство Израиля предварительно одобрило разрешение на въезд в страну туристов, которые привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным издания, это фактически означает признание государством этого препарата. Въезд будет не совсем свободным: туристам придется все равно сдать кровь на серологический анализ и пройти ПЦР-тест до вылета и после приземления.

Как пишет газета, такое решение израильские власти могут принять на фоне договоренностей по итогам встречи главы правительства страны Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 22 октября в Сочи.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против новой мутации «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2. Ученый отметил, что вакцина эффективно защищает от всех известных разновидностей SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что «дельта» постоянно мутирует, но появляющимися вариантами коронавируса заражаются единицы.