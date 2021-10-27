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    27 октября 2021, 09:14

    Привитым «Спутником V» туристам разрешат приезжать в Израиль — СМИ

    The Jerusalem Post: власти Израиля могут разрешить въезд привитым Спутником V туристам

    Андрей Иванов

    Руководство Израиля предварительно одобрило разрешение на въезд в страну туристов, которые привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

    Привитым «Спутником V» туристам разрешат приезжать в Израиль — СМИ

    По данным издания, это фактически означает признание государством этого препарата. Въезд будет не совсем свободным: туристам придется все равно сдать кровь на серологический анализ и пройти ПЦР-тест до вылета и после приземления.

    Как пишет газета, такое решение израильские власти могут принять на фоне договоренностей по итогам встречи главы правительства страны Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 22 октября в Сочи.

    Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против новой мутации «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2. Ученый отметил, что вакцина эффективно защищает от всех известных разновидностей SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что «дельта» постоянно мутирует, но появляющимися вариантами коронавируса заражаются единицы.