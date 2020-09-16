Названа стоимость билета для посещения особо охраняемых природных зон РФ

По словам министра, в странах по всему миру цены на посещение заповедников начинаются примерно от 350 в пересчете на рубли. При этом запросы посетителей постоянно растут, так как в мире это направление туризма быстро развивается в сторону удобства и комфорта.

При этом Кобылкин отметил и большое число различных нужд, которые испытывают природоохраняемые зоны. Поэтому было принято решение установить минимальную оплату за вход.

Нововведение коснется и особо охраняемых природных территорий в Карелии, на Кавказе, Алтае и Камчатке, а также в Москве. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры, зарплаты егерям и улучшение безопасности посетителей.

При этом министр подчеркнул, что деньги не будут взиматься с тех, кто живет рядом с заповедниками, а также с льготников. «За рубежом посещение нацпарков — минимум 300–350, если в рублях. А у нас — самое дешевое», — указал Кобылкин.