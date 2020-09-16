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    16 сентября 2020, 02:38

    Названа стоимость билета для посещения особо охраняемых природных зон РФ

    Александра Каширина

    Правительство намерено существенно снизить плату за посещение заповедников и нацпарков в России. Самый дешевый билет будет стоить 59 рублей. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.
    Названа стоимость билета для посещения особо охраняемых природных зон РФ

    По словам министра, в странах по всему миру цены на посещение заповедников начинаются примерно от 350 в пересчете на рубли. При этом запросы посетителей постоянно растут, так как в мире это направление туризма быстро развивается в сторону удобства и комфорта.

    При этом Кобылкин отметил и большое число различных нужд, которые испытывают природоохраняемые зоны. Поэтому было принято решение установить минимальную оплату за вход.

    Нововведение коснется и особо охраняемых природных территорий в Карелии, на Кавказе, Алтае и Камчатке, а также в Москве. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры, зарплаты егерям и улучшение безопасности посетителей.

    При этом министр подчеркнул, что деньги не будут взиматься с тех, кто живет рядом с заповедниками, а также с льготников. «За рубежом посещение нацпарков — минимум 300–350, если в рублях. А у нас — самое дешевое», — указал Кобылкин.

    Новости SMI.FM