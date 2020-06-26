Принимать туристов с 1 июля начнут 67 регионов России
«Со следующей недели, с 1 июля, у нас туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации», — приводит ее слова ТАСС. При этом она добавила, что Ростуризм рассчитывает на отмену обязательной справки об отсутствии коронавируса в санаториях с начала июля.
По ее словам, федеральное агентство также прорабатывает запуск доступных туров из центральных регионов России на Дальний Восток.
С июля для россиян свои границы откроет Калининград. Прибрежные гостиницы Калининградской области открылись для жителей региона еще 8 июня.
Краснодарский край снял карантинный режим с 22 июня. Туристам больше не грозит обсерватор и двухнедельная изоляция.
Ослабили ограничительные меры и в Крыму. С 15 июня на полуострове отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан РФ.