Принимать туристов с 1 июля начнут 67 регионов России

С 1 июля 67 российских регионов смогут принять туристов. Об этом заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на пресс-конференции в Калининграде.

«Со следующей недели, с 1 июля, у нас туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации», — приводит ее слова ТАСС. При этом она добавила, что Ростуризм рассчитывает на отмену обязательной справки об отсутствии коронавируса в санаториях с начала июля.

По ее словам, федеральное агентство также прорабатывает запуск доступных туров из центральных регионов России на Дальний Восток.

С июля для россиян свои границы откроет Калининград. Прибрежные гостиницы Калининградской области открылись для жителей региона еще 8 июня.

Краснодарский край снял карантинный режим с 22 июня. Туристам больше не грозит обсерватор и двухнедельная изоляция.

Ослабили ограничительные меры и в Крыму. С 15 июня на полуострове отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан РФ.