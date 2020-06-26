    26 июня 2020, 23:09

    Принимать туристов с 1 июля начнут 67 регионов России

    Арина Гудилова

    С 1 июля 67 российских регионов смогут принять туристов. Об этом заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на пресс-конференции в Калининграде.
    Принимать туристов с 1 июля начнут 67 регионов России

    «Со следующей недели, с 1 июля, у нас туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации», — приводит ее слова ТАСС. При этом она добавила, что Ростуризм рассчитывает на отмену обязательной справки об отсутствии коронавируса в санаториях с начала июля.

    По ее словам, федеральное агентство также прорабатывает запуск доступных туров из центральных регионов России на Дальний Восток.

    С июля для россиян свои границы откроет Калининград. Прибрежные гостиницы Калининградской области открылись для жителей региона еще 8 июня.

    Краснодарский край снял карантинный режим с 22 июня. Туристам больше не грозит обсерватор и двухнедельная изоляция.

    Ослабили ограничительные меры и в Крыму. С 15 июня на полуострове отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан РФ.