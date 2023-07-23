Путешествия 23 июля 2023, 02:29 Приморье за первое полугодие посетили более миллиона туристов Турпоток в Приморье за последние полгода вырос более чем на миллион человек Правительство Приморского края

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Турпоток в Приморье за последние полгода вырос на1,1 миллиона человек. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«С января по июнь Приморье посетили более 1,1 миллиона человек. Турпоток в регионе вырос на 13% по сравнению с прошлым годом», — сообщили в областной администрации.

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Только во II квартале текущего года регион принял 685,5 тысячи туристов. Из них почти 12 тысяч — гости из-за границы. Число последних в регионе увеличилось в семь раз в сравнении с первым полугодием прошлого года. Пик туристического сезона в Приморье традиционно приходится на вторую половину августа. Регион по числу путешественников возвращается к допандемийным показателям.

В 2018 году край посетили 4,5 миллиона туристов. В 2019 — пять миллионов гостей. В 2022 году в регионе побывали более трех миллионов путешественников. В этом году ожидается свыше 3,5 миллиона приезжих.

Ранее входящая в Российский союз туриндустрии (РСТ) Ассоциация глэмпингов назвала Московскую область в числе регионов-лидеров экотуризма в России. Всего в России функционируют 404 баз отдыха с просторными шатрами.